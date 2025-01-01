Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Einsame Herzen

WarnerStaffel 4Folge 9
Einsame Herzen

Einsame HerzenJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 9: Einsame Herzen

43 Min.Ab 12

Während das Video einer Partnervermittlung läuft, erschießt sich Heiratsschwindler und Kreditkartenbetrüger Ramon Delgado. Im Standbild entdecken die Ermittler das Foto der 1989 ermordeten Martha Puck. Ramon gilt als mutmaßlicher Mörder Marthas, als herauskommt, dass er einige der Frauen, die er über die Partnervermittlung kennenlernte, ermordet haben soll. Die Wahrheit hinter diesem Drama aus Eifersucht und verschmähter Liebe ist jedoch viel erschreckender.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen