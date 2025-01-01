Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 12: Sabotage
43 Min.Ab 12
Das Team um Detektivin Lilly Rush bringt den Fall eines Serientäters neu ins Rollen, der bereits in den Jahren 1999, 2001 und 2003 Aufsehen erregte. Der Mann soll scheinbar wahllos Bomben in öffentlichen Räumen abgelegt haben und ist noch immer nicht gefasst. Das Motiv ist vorerst völlig unklar. Doch dann stoßen die Ermittler auf interessante Details. Der Täter handelt aus Wut und Verzweiflung und hat es auf Personen abgesehen, für die menschliche Werte nichts mehr gelten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen