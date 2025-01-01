Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 16: Schakale
43 Min.Ab 12
Sarah Blakes Vater kam 1976 ins Gefängnis. Wenig später wurde die mit mehr als 30 Messerstichen übersäte Leiche der 17-Jährigen gefunden. Erst als Colin Blake bei seiner Entlassung ein Foto seiner Tochter entdeckt, das sie im Motorradrockermilieu zeigt, hat die Mordkommission die erste Spur, die zur Aufklärung des Mordes führt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen