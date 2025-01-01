Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 18: Psycho-Spiele
43 Min.Ab 12
Das Team um Detective Lilly Rush nimmt die Ermittlungen zum Mord an Dr. Julie Ramierez, einer Psychiatrieärztin, wieder auf. Ramierez' unkonventionelle Therapiemethoden galten unter ihren Kollegen als umstritten. Ein ehemaliger Patient, der nach wie vor an Schizophrenie leidet, steht unter dringendem Tatverdacht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen