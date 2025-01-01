Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WarnerStaffel 6Folge 2
Folge 2: Wahre Berufung

43 Min.Ab 12

Vor 17 Jahren wurde eine junge Lehrerin vor ihrer Schule getötet. Es handelte sich um Laura McKinney, eine junge Frau voller Ideale und Tatendrang, die sich an einer Problemschule engagieren wollte. Anfangs hatte sie große Schwierigkeiten, doch dann wurde sie immer beliebter bei den Schülern - bis zu der Tat, die niemals aufgeklärt werden konnte. Nun erscheint einer ihrer ehemaligen Schüler bei der Mordkommission und will, dass die Ermittlungen erneut aufgenommen werden ...

