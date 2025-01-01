Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 12: Bunny
43 Min.Ab 6
In den Fundamenten eines Bürogebäudes wird die Leiche des Privatdetektivs Harry Denton gefunden, der 1974 ermordet worden ist. Denton arbeitete zuletzt an einem heiklen Fall - seine Ermittlungen brachten unbequeme Fakten über seine Klienten ans Licht. Lilly Rush und ihr Team setzen alles daran, den Mord an Denton aufzuklären ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen