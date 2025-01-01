Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WarnerStaffel 7Folge 14
Folge 14: Metamorphose

43 Min.Ab 12

Das Team um Detective Lilly Rush rollt einen Fall aus dem Jahr 1971 neu auf: Damals stürzte eine junge Akrobatin namens Mia aus großer Höhe in die Manege. Es stellt sich heraus, dass Mia bereits vor dem Sturz tot war. Die Ermittlungen bewegen sich in einer verschworenen Gemeinschaft von Außenseitern, in der strikte Solidarität herrscht ... Nach Moe Kitcheners Tod gelangt Lilly Rush unter Mordverdacht.

