Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 21: Ballkönigin
42 Min.Ab 6
Das Team bringt neue Ermittlungen zu einem Fall aus dem Jahr 1989 ins Rollen. Damals wurde die Ballkönigin eines Highschool-Abschlussballs von einem Auto überfahren. Eifersucht, Selbstüberschätzung und Ratlosigkeit an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt prägen den Fall ... Die Kleinkriminelle Christina, Schwester von Rush und kurzfristige Geliebte von Valens, taucht wieder auf ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen