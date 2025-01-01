Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 22
43 Min.Ab 12

Ein Mord, der 1984 verübt wurde, muss neu aufgerollt werden: Als damals der Arzt Dr. Bowen erschossen wurde, nahm man einen Schwarzen fest - er starb im Gefängnis. Doch jetzt meldet sich auf einmal eine Augenzeugin, die gesehen haben will, dass Bowen von einem Weißen getötet wurde. Die Ermittlungen ergeben, dass Bowen seinen Mörder gekannt haben muss. Die Tat hatte etwas mit der Spielsucht Bowens zu tun ...

Warner
