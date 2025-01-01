Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Vater und Sohn

WarnerStaffel 4Folge 17
Vater und Sohn

Vater und SohnJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 17: Vater und Sohn

43 Min.Ab 12

Auf einer Mülldeponie wird die Leiche des seit 1984 vermissten Maurice Hall gefunden. Maurice hatte einen für seine Umwelt außergewöhnlichen und völlig absurden Traum: Er wollte Tänzer werden. Seine verstorbene Mutter hatte diesen Wunsch in ihm geweckt. Trotz aller Widerstände und Vorurteile bestand Maurice durch harte Arbeit die Aufnahmeprüfung an der Ballettschule, wenig später war er tot! Die Ermittler entdecken hinter seinem Mord überraschend eine zweite Tragödie.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen