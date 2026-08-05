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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Highlights: Anke Engelke, Bastian Pastewka, Annette Frier & Co.

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 05.08.2026
Highlights: Anke Engelke, Bastian Pastewka, Annette Frier & Co.

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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Folge 3: Highlights: Anke Engelke, Bastian Pastewka, Annette Frier & Co.

46 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Von Kultsendungen wie "Die Wochenshow" und "Ladykracher" bis hin zur Kultserie "Pastewka": Die Comedy-Legenden Anke Engelke, Bastian Pastewka, Annette Frier, Christoph Maria Herbst und viele mehr verraten ihre persönlichen Comedy-Highlights und schauen auf Meilensteine ihrer Karrieren.

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