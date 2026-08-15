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Comedy Central Live

Comedy CentralStaffel 1Folge 5vom 15.08.2026
Luisa Omielan

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Comedy Central Live

Folge 5: Luisa Omielan

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Halten Sie sich fest: Die fantastische Luisa Omielan ist zu Gast in unserem authentischen Comedy-Club, um sich in ihrem Stand-up-Special mit dem Brexit und Datingfragen auseinanderzusetzen.

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