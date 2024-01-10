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Folge 21: Die Hühnchen-Mafia
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
In der Cafeteria prügeln sich die Studenten regelmäßig um die Hühnchensticks. Auch die Gruppe um Jeff reiht sich regelmäßig in den mittäglichen Kampf ein. Deshalb planen sie, Abed in die Küche und an die Fritteuse zu schmuggeln. Der Plan gelingt und Abed versorgt seine Freunde in Zukunft mit dem knusprigen Geflügel. Er merkt schnell, dass er dadurch eine Machtposition bekommen hat und nutzt diese schamlos aus. Nach kurzer Zeit meldet sich jedoch Jeffs Gewissen ...
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
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