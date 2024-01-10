Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Community

Angriff der Rotznasen

ProSieben FUNStaffel 1Folge 22vom 10.01.2024
Joyn+
Angriff der Rotznasen

Angriff der RotznasenJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 22: Angriff der Rotznasen

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Abed arbeitet seine Liste mit Erfahrungen ab, die er unbedingt während seines Colleges erleben muss. Darauf findet sich auch der Punkt "Anderen öffentlich die Hose runterziehen". Troy und Abed machen dies an sich selbst, und Pierce intuitiv bei Shirley. Sie rastet aus und fordert Pierce' Ausschluss aus der Gruppe. Danach bricht das Gefüge jedoch völlig auseinander und alle kriegen sich in die Haare. Jeff hat einen merkwürdigen Plan, einen pubertär albernen Teenie loszuwerden.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen