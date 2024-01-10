Folge 23: Last Man Standing
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Die Spiele sind eröffnet! Die Studenten kämpfen während eines Paintballturniers um die bevorzugte Zulassung zu allen Kursen im neuen Jahr. Wer als letztes übrig bleibt, gewinnt den von Pelton ausgegeben Preis. Um ihre Chancen zu erhöhen, rotten sich alle in Teams zusammen. Auch die Gruppe um Jeff spielt mit geballten Kräften. Doch nur ein Einzelner kann am Ende gewinnen, und so kämpfen alle mit harten Bandagen. Bei Jeff und Britta sprühen nebenbei noch ganz andere Funken.
Genre:Sitcom, Comedy
Altersfreigabe:
12