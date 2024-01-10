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Für ein paar Paintballs mehr

ProSieben FUNStaffel 2Folge 24vom 10.01.2024
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Folge 24: Für ein paar Paintballs mehr

20 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Es stellt sich heraus, dass Pistolen-Patty Studienleiter Spreck ist. Er will die Vorherrschaft des City Colleges ausbauen und hat die Studenten von Greendale durch die hohe Siegesprämie so provoziert, dass sie fast ihren Campus vernichtet haben. Obwohl die Situation nahezu aussichtslos ist, tun sie sich zusammen und entwerfen einen Plan zur Rettung ihrer Uni. Dabei geraten sich Jeff und Troy immer wieder in die Haare ...

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