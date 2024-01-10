Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

ProSieben FUNFolge 1vom 10.01.2024
Joyn+
Die Magie des Tisches

Die Magie des TischesJetzt ohne Werbung streamen

Folge 1: Die Magie des Tisches

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Jeff will eigentlich Pierce aus der Lerngruppe kicken, doch der Schuss geht nach hinten los: Stattdessen fliegt er selbst aus der Lerngruppe! Abed hat währenddessen mit schlechten Nachrichten bezüglich seiner Lieblingsserie "Cougar Town" zu kämpfen. Chang träumt ebenfalls von der Rückkehr in die Lerngruppe, vor allem aber von einem Job und einer Wohnung, da er mittlerweile in den Lüftungsschächten haust.