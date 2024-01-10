Folge 1: Die Magie des Tisches
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Jeff will eigentlich Pierce aus der Lerngruppe kicken, doch der Schuss geht nach hinten los: Stattdessen fliegt er selbst aus der Lerngruppe! Abed hat währenddessen mit schlechten Nachrichten bezüglich seiner Lieblingsserie "Cougar Town" zu kämpfen. Chang träumt ebenfalls von der Rückkehr in die Lerngruppe, vor allem aber von einem Job und einer Wohnung, da er mittlerweile in den Lüftungsschächten haust.
Genre:Sitcom, Comedy
Altersfreigabe:
12