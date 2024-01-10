Die Schlacht um GreendaleJetzt ohne Werbung streamen
Community
Folge 14: Die Schlacht um Greendale
21 Min.Folge vom 10.01.2024
In Greendale findet die größte Kissenschlacht in der Geschichte der Community Colleges statt, und ein Filmteam dokumentiert das Geschehen für das Guinness Buch der Rekorde. Aus dem Kissen-Paradies "New Fluffytown" werden bald zwei erbitterte gegnerische Heerlager: Blanketsburg und Pillowtown, jeweils angeführt von Troy und Abed. Die Freundschaft der beiden wird auf eine harte Probe gestellt ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren