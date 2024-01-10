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Die Schlacht um Greendale

ProSieben FUNStaffel 3Folge 14vom 10.01.2024
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Folge 14: Die Schlacht um Greendale

21 Min.Folge vom 10.01.2024

In Greendale findet die größte Kissenschlacht in der Geschichte der Community Colleges statt, und ein Filmteam dokumentiert das Geschehen für das Guinness Buch der Rekorde. Aus dem Kissen-Paradies "New Fluffytown" werden bald zwei erbitterte gegnerische Heerlager: Blanketsburg und Pillowtown, jeweils angeführt von Troy und Abed. Die Freundschaft der beiden wird auf eine harte Probe gestellt ...

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