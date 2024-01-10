Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

ProSieben FUNFolge 16vom 10.01.2024
Joyn+
Das Traumatorium

Das TraumatoriumJetzt ohne Werbung streamen

Folge 16: Das Traumatorium

21 Min.Folge vom 10.01.2024

Als der Biologiekurs ausfällt, treten die Studenten eine dreistündige Mittagspause an. Annie sorgt dafür, dass Troy und Britta zusammen essen gehen, weil sie hofft, dass sich die beiden verlieben. Sie lenkt in der Zeit Abed dadurch ab, dass er ihr das Traumatorium zeigen darf. Doch Annie ist eine Katastrophe als Partnerin von "Inspector Spacetime", so dass Abed schnell die Lust an Weltraumszenarien verliert. Stattdessen geht er auf eine Odyssee durch Raum und Zeit ...