Folge 19: Mit Abed auf der Couch
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Abed wird von der Polizei erwischt, wie er auf dem Greendale-Campus herumschnüffelt. Er kann einem Aufenthalt im Gefängnis nur entgehen, wenn er sich stattdessen in psychiatrische Hilfe begibt. Abed ist der festen Meinung, dass es einen "falschen Studienleiter" gibt, einen Betrüger, den es zu enttarnen gilt. Die Freunde stehen Abed selbstverständlich bei und nehmen ebenfalls an den Therapiesitzungen teil. Und es gibt tatsächlich einige Ungereimtheiten auf dem Campus ...
Genre:Sitcom, Comedy
Altersfreigabe:
12