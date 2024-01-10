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ProSieben FUNFolge 2vom 10.01.2024
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Verfurzte Nationen

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Folge 2: Verfurzte Nationen

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Annie wird im Politologiekurs mit ihrer asiatischen Doppelgängerin Annie Kim konfrontiert. Ihre freundschaftliche Annährung schlägt bald in Hass um, als sie merkt, dass das Mädchen ihre Idee zu einer Planspiel-UN geklaut hat. Doch ihre Studiengruppe steht ihr geschlossen zur Seite ... Chang, der für die Sicherheit auf dem Campus zuständig ist, gerät mit Britta aneinander, die mal wieder für massive Unruhe und Trubel sorgt.