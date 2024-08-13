Der Paintball-UndergroundJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 11: Der Paintball-Underground
28 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12
Am Campus findet ein geheimes Paintball-Spiel statt. Frankies Initiative, Greendale sauber zu bekommen, wird dadurch immens erschwert. Sie droht deshalb allen Teilnehmern damit, von der Schule zu fliegen.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren