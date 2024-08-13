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Folge 7: Guerilla-Marketing
28 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 6
Brittas Ex-Freund überredet sie dazu, Teil einer Guerilla-Marketing-Kampagne zu werden. Währenddessen wollen Jeff und der Rest der Truppe um jeden Preis herausfinden, ob Elroy sie tatsächlich mag oder nicht.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren