CopStories (8/10): Au weh

ORF1Staffel 1Folge 8vom 15.06.2025
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Leilas Informant Michael Engelmayer ist tot, von Dogan Uslu fehlt nach wie vor jede Spur. Bis die Obduktion eine überraschende Entdeckung macht und die Ermittlungen wieder neue Fahrt aufnehmen. Zugleich gerät Helgas Mann Toni in Verdacht, mit Suchtgift zu handeln und wird zur Fahndung ausgeschrieben. Eberts und Leila bekommen mit einem tragischen Fall familiärer Gewalt zu tun und Sylvester muss – vorübergehend – wieder in die Schule. Und während Lukas versucht Kapital aus seinem Gefallen an seinem Freund Doringer zu schlagen, passiert ihm unvermutet etwas ganz Anderes: Er wird Vater. Bildquelle: ORF/Milenko Badzic Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohácsi) Cornelia Ivancan (Tina Zauner) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Regie: Christopher Schier

