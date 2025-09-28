CopStories (1/10): Blede GschichtJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 4
Folge 1: CopStories (1/10): Blede Gschicht
Der Gangster Berischer hat es wieder einmal geschafft. Er hat mit der Staatsanwaltschaft einen Deal ausgehandelt, darf sich mit einer Fußfessel innerhalb der Bezirksgrenzen frei bewegen, sofern er Oberst Bergfeld Informationen zur Ergreifung der Hintermänner eines Menschenhändlerrings liefert. Andreas Bergfeld misstraut dem Arrangement, kann aber nichts dagegen unternehmen. Noch während er sein Team in der Kreitnergasse davon informiert, erreicht die Kripo eine Todesmeldung. Eine Frau liegt am Tag nach ihrem 40. Hochzeitstag tot in ihrem Bett, ihr verzweifelter Mann an ihrer Seite. Aber es soll nicht die einzige Leiche des Tages bleiben: Ein junger Mann wurde tot im Keller eines Wohnheims für Asylsuchende aufgefunden. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Marion Mitterhammer (Lydia Leitner) Wolfgang Hübsch (Hermann Strobl) Matthias Hack (Felix Strobl) Reinhard Nowak (Herr Mali) Elisabeth Osterberger (Frau Wimmer) Reinhold Moritz (Vickerl) Alev Irmak (Azra) Regie: Barbara Eder und Thomas Wolkerstorfer Buch: Karin Lomot Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
