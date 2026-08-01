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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 23vom 01.08.2026
Hundelaufsteg-Model

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Corneil and Bernie

Folge 23: Hundelaufsteg-Model

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie glaubt, mit Corneil als Hundemodel reich werden zu können. Heimlich macht er Fotos von ihm und schickt sie an eine Modelagentur. Tatsächlich wird Corneil ausgewählt, die neueste Hundemode auf einem Laufsteg zu präsentieren. Als er sieht, was er tragen soll, ist er entsetzt und erklärt sich nur unter einer Bedingung bereit, an der Modenschau teilzunehmen.

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