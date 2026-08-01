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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 25vom 01.08.2026
Don Cornelius

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Corneil and Bernie

Folge 25: Don Cornelius

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Der neue Koch im Café ist nicht nur ein miserabler Koch, sondern auch ein bekannter Ganove: Joe der Schurke. Corneil erkennt ihn sofort wieder. Joe wiederum erkennt die Stimme von „Inspektor Cornelius“, der ihn einst hinter Gitter gebracht hat. Nun verlangt er, den berühmten Inspektor zu treffen. Wie können Corneil und Bernie verhindern, dass Joe herausfindet, dass „Cornelius“ in Wirklichkeit ein Hund ist?

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