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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 26vom 01.08.2026
Die Hundesitter-Show

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Corneil and Bernie

Folge 26: Die Hundesitter-Show

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Alle reden über die erfolgreiche Fernsehserie „Die Hundesitter-Show“, in der ein Hundesitter und sein tollpatschiger Hund die Hauptrollen spielen. Da der Hund der Serie krank wird, sucht man dringend Ersatz. Bernie schlägt Corneil vor – und tatsächlich bekommt er die Rolle. Schon bald sorgt Corneil dafür, dass nicht mehr der Hund, sondern der Hundesitter zum Opfer aller Scherze wird.

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