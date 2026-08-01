Staffel 1Folge 27vom 01.08.2026
Der große SchlafJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 27: Der große Schlaf
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil spricht neuerdings im Schlaf. Er hat große Angst, in der Öffentlichkeit einzuschlafen und dabei sein Geheimnis zu verraten. Als John und Beth beschließen, sein Zimmer neu zu gestalten, muss Corneil vorübergehend bei ihnen schlafen. Bernie rät ihm, die ganze Nacht wach zu bleiben. Doch am nächsten Tag findet Corneil keinen ruhigen Ort, um seinen Schlaf nachzuholen. Zudem möchte er herausfinden, warum er plötzlich im Schlaf spricht.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo