Staffel 1Folge 29vom 01.08.2026
Telepathisch verbundenJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 29: Telepathisch verbunden
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil belauscht ein Telefongespräch von Romeo und erzählt Bernie davon. Als Bernie daraufhin dessen geheimes Vorhaben errät, behauptet er scherzhaft, telepathische Fähigkeiten zu besitzen. Martha fordert ihn auf, seine Kräfte zu beweisen. Um sich nicht zu blamieren, bittet Bernie Corneil um Hilfe.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo