Staffel 1Folge 30vom 01.08.2026
Dinge, die nachts bellenJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 30: Dinge, die nachts bellen
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Romeo erschrickt, als das Wohnzimmer von John und Beth aufgeräumt wird, obwohl alle in der Küche waren. Bernie erklärt ihm, dass ein Geist in der Wohnung spuke. Martha glaubt ihm kein Wort und will den Geist selbst sehen. Doch wird der Geist tatsächlich erscheinen? Und wer wird sich am meisten fürchten?
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo