Staffel 1Folge 35vom 01.08.2026
Eau de CorneilJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 35: Eau de Corneil
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil entwickelt ein Parfüm namens „Eau de Corneil“. Als Bernie es ausprobiert, sind die Mädchen in der Schule sofort begeistert. Corneil möchte sein Parfüm vermarkten, doch Bernie versucht dies zu verhindern. Schließlich möchte er nicht seinen Vorteil verlieren, wenn plötzlich jeder das Parfüm trägt.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo