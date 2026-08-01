Staffel 1Folge 36vom 01.08.2026
Lass schlafende Hunde redenJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 36: Lass schlafende Hunde reden
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil hat genug von Bernies ständigen Lügen. Besonders ärgert ihn die Behauptung, John und Beth hätten Bernie zu einer Prominentenparty eingeladen. Corneil zerreißt die Einladung – nur um festzustellen, dass Bernie ausnahmsweise die Wahrheit gesagt hat. Nun muss Corneil einen Weg finden, Bernie doch noch auf die Party zu bringen.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo