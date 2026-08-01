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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 37vom 01.08.2026
Luftschlösser

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Corneil and Bernie

Folge 37: Luftschlösser

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Rudy, der selbsternannte König der Freestyle-Fahrer, fordert Bernie zu einem Scooter-Duell heraus. Corneil versucht mit allen Mitteln, ihn davon abzubringen, seine Gesundheit zu riskieren. Doch Bernie bleibt stur. Wird er die Herausforderung annehmen oder doch noch einen Rückzieher machen?

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