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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 43vom 01.08.2026
Nirgendwo ist es schöner als zu Hause

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Corneil and Bernie

Folge 43: Nirgendwo ist es schöner als zu Hause

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernies Cousins vom Land kommen wegen eines Jahrmarkts in die Stadt. Da John und Beth verreist sind, hat Corneil widerwillig zugestimmt, sie bei sich wohnen zu lassen. Die Gäste entpuppen sich jedoch als äußerst anstrengend. Wird Corneil sie rechtzeitig loswerden und das Haus wieder in Ordnung bringen können, bevor John und Beth zurückkehren?

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