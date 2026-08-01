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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 44vom 01.08.2026
Schutzengel

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Corneil and Bernie

Folge 44: Schutzengel

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie hat erneut Ärger mit seinem Onkel. Diesmal macht er sich besonders Sorgen, denn sein Geburtstag steht kurz bevor, und er fürchtet, kein Geschenk zu bekommen. Corneil bietet seine Hilfe an. Vielleicht könnte ein gemeinsamer Campingausflug aufs Land die Stimmung verbessern.

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