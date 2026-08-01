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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 46vom 01.08.2026
Auf den Hund gekommen

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Corneil and Bernie

Folge 46: Auf den Hund gekommen

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie nimmt Romeos Herausforderung zu einem Hunderennen zwischen Corneil und dessen Windhund an. Als Corneil überraschend gewinnt, wird Bernie übermütig und meldet ihn gleich für den Hunde-Grand-Prix am Wochenende an. Corneil weigert sich jedoch, daran teilzunehmen. Kann Bernie ihn umstimmen?

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