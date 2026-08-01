Staffel 1Folge 51vom 01.08.2026
SchweinefestivalJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 51: Schweinefestival
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil und Bernie besuchen erneut Bernies Cousins auf dem Land. Als Bernie bei einem Reparaturversuch den Traktor der Familie beschädigt, glaubt Corneil, dass sie ihn gemeinsam wieder instand setzen können. Bernie hat jedoch ganz andere Ideen, wie das Problem gelöst werden könnte.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo