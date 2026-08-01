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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 51vom 01.08.2026
Schweinefestival

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Corneil and Bernie

Folge 51: Schweinefestival

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil und Bernie besuchen erneut Bernies Cousins auf dem Land. Als Bernie bei einem Reparaturversuch den Traktor der Familie beschädigt, glaubt Corneil, dass sie ihn gemeinsam wieder instand setzen können. Bernie hat jedoch ganz andere Ideen, wie das Problem gelöst werden könnte.

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