Staffel 1Folge 52vom 01.08.2026
Zankapfel KnochenJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 52: Zankapfel Knochen
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil überzeugt Bernie, ihn zu einer archäologischen Ausgrabung der Schule mitzunehmen. Als Corneil einen Dinosaurierknochen entdeckt, gibt Bernie den Fund als seinen eigenen aus. Corneil entwickelt daraufhin einen cleveren Plan, um zu beweisen, wer die Entdeckung wirklich gemacht hat – und sich gleichzeitig an Bernie zu rächen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Corneil and Bernie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo