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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 52vom 01.08.2026
Zankapfel Knochen

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Corneil and Bernie

Folge 52: Zankapfel Knochen

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil überzeugt Bernie, ihn zu einer archäologischen Ausgrabung der Schule mitzunehmen. Als Corneil einen Dinosaurierknochen entdeckt, gibt Bernie den Fund als seinen eigenen aus. Corneil entwickelt daraufhin einen cleveren Plan, um zu beweisen, wer die Entdeckung wirklich gemacht hat – und sich gleichzeitig an Bernie zu rächen.

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