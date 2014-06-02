Couponing Extrem
Folge vom 02.06.2014: Rudy/Gia
22 Min.Folge vom 02.06.2014Ab 6
Wie kein anderer Gutscheinprofi dokumentiert Rudy aus Georgia ihre Sammelleidenschaft. Akribisch hält sie ihre Lebensmittelvorräte fotografisch fest, und wo andere Urlaubserinnerungen einkleben, archiviert sie die Fotos ihrer Schnäppchenkäufe. Sammelfreak Gia ist so wild darauf, mit Schnäppchenkäufen Geld zu sparen, dass sie jede freie Minute nutzt, Gutscheinmarken auszuschneiden. Am Strand von Long Island bereitet sie einen ganz besonderen Einkauf vor: Sie will ein Abendessen für ihre 16-köpfige Familie für unter 100 Dollar organisieren. Schafft Gia das, will die Familie auch unter die Schnäppchenjäger gehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.