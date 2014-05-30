Couponing Extrem
Folge vom 30.05.2014: Pam/Broderick
22 Min.Folge vom 30.05.2014Ab 6
Gutscheinfreak Pam aus Ohio führt das siebenköpfige Familienunternehmen mit strenger Hand. Auch wenn ihr Mann Darnell offensichtlich keine Lust mehr auf Pams Schnäppchentouren hat, gibt es für ihn einfach kein Entkommen. Sein jüngster Auftrag: ein Gutscheineinkauf für die Abschlussparty der Tochter. Der 15-jährige Broderick aus Kansas ist zu Hause der Hahn im Korb. Er liebt es, die Ausgaben seiner Mutter und Schwestern mit Gutscheinaktionen in Schach zu halten. Jetzt will er noch mehr Geld sparen, um eine Überdachung für Terrasse und Pool zu finanzieren. Als er aber die Damen noch knapper hält, regt sich Widerstand.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.