Couponing Extrem
Folge vom 05.06.2014: Maryann/Haley
23 Min.Folge vom 05.06.2014Ab 6
Wenn sich Maryann, Hausfrau aus Washington, vom Alltagsstress erholen will, geht sie einkaufen. Als Gutscheinexpertin ist es für sie ein Leichtes, den 12. Geburtstag ihrer Tochter mit Rabattmarken zu finanzieren. Schwieriger gestaltet sich da schon ihr Plan, Freunde vom Gutscheinsammeln zu überzeugen. Scheitert sie am hartnäckigen Widerstand ihrer Freundin Lori? Kaum zu glauben, aber ein 15-jähriger Gutscheinfreak aus North Carolina hat ihre ganze Familie fest im Griff. Beim Geldsparen versteht Haley einfach keinen Spaß. Ob ihre Mutter Recht hat, wenn sie das Gutscheinsammeln der Tochter als krankhaften Zwang bezeichnet?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.