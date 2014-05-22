Couponing Extrem
Folge vom 22.05.2014: Adrienne/Sarah
22 Min.Folge vom 22.05.2014Ab 6
Pfarrerin und Gutscheinfreak Adrienne aus Alabama predigt ihrer Kirchengemeinde die Vorteile des Gutscheinsammelns. Sie preist die Tugendhaftigkeit der Schnäppchenjäger und ermuntert ihre Kirchenmitglieder, von ihren Erfolgen zu berichten. Doch ausgerechnet ihre Freundin Meagan ist noch skeptisch. Um sie zu bekehren, nimmt sie sie kurzerhand mit in einen Supermarkt. Sarah aus New Hampshire ist gerade mal 14 Jahre alt, aber bereits die Top-Einkäuferin ihrer Familie. Als sie nicht zur Schule muss, plant Sarah ihren Megadeal. Aber im Geschäft bekommt sie weiche Knie.
