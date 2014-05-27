Couponing Extrem
Folge vom 27.05.2014: Krista/Amanda
22 Min.Folge vom 27.05.2014Ab 6
Obwohl Sparfuchs Krista schon im siebten Monat schwanger ist, geht sie mehrmals pro Woche auf Coupon-Shoppingtour. Zum Missfallen ihres Mannes John stapeln sich die Vorräte bereits im Haus - doch Krista hat noch immer nicht genug. Als plötzlich eine unerwartet hohe Rechnung herein flattert und die werdende Mutter zu Sparmaßnahmen zwingt, sind jedoch alle um die Lebensmittelgutscheine froh. Amanda aus Georgia ist ein echter Shopaholic und liebt Coupon-Einkauftouren. Jetzt organisiert sie eine Baby-Party für ihre Schwester, die an Diabetes leidet, kann aber nur knapp 60 Dollar für das Essen ausgeben.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
