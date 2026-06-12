Cracking the Code: Japans Super-CodeJetzt kostenlos streamen
Cracking the Code
Folge vom 12.06.2026: Cracking the Code: Japans Super-Code
50 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
7. Dezember 1941: Japan startet einen Großangriff auf den US-Marinestützpunkt Pearl Harbour. Schon seit Monaten fangen alliierte Geheimdienste die japanischen JN25-Nachrichten ab. Die Kommunikation ist nicht nur einmal, sondern zweimal verschlüsselt. Knacken konnte diesen Code bisher niemand, doch die Sorge vor weiteren Angriffen wächst.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt