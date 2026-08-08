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Cracking the Code

Cracking the Code: Die Tafeln der Minoer

WELTFolge vom 08.08.2026
Cracking the Code: Die Tafeln der Minoer

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Cracking the Code

Folge vom 08.08.2026: Cracking the Code: Die Tafeln der Minoer

50 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Im Jahr 1900 landet der exzentrische britische Archäologe Arthur Evans auf Kreta und entdeckt eine 3000 Jahre alte Welt - die untergegangene antike Stadt Knossos und den mythischen Palast von König Minos. Unter den Ausgrabungen finden Evans und sein Team Hunderte von Tontafelfragmenten, verfasst in einer geheimnisvollen Schrift. 50 Jahre wird es dauern, die Geheimnisse dieser mysteriösen, längst verlorenen Sprache zu lüften. Mit dem Knacken dieses Codes wird die Geschichte neu geschrieben.

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