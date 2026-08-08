Cracking the Code: Die Tafeln der MinoerJetzt kostenlos streamen
Cracking the Code
Folge vom 08.08.2026: Cracking the Code: Die Tafeln der Minoer
50 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Im Jahr 1900 landet der exzentrische britische Archäologe Arthur Evans auf Kreta und entdeckt eine 3000 Jahre alte Welt - die untergegangene antike Stadt Knossos und den mythischen Palast von König Minos. Unter den Ausgrabungen finden Evans und sein Team Hunderte von Tontafelfragmenten, verfasst in einer geheimnisvollen Schrift. 50 Jahre wird es dauern, die Geheimnisse dieser mysteriösen, längst verlorenen Sprache zu lüften. Mit dem Knacken dieses Codes wird die Geschichte neu geschrieben.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt