Staffel 9Folge 13vom 17.06.2025
Folge 13: Karibische Fiesta
21 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
In dieser Serie begibt sich Noah Cappe in Kanada und den Vereinigten Staaten auf Märkten, Volksfesten und Karnevalen auf die Suche nach ausgefallenen Food-Kreationen. Außerdem stellt er auch die kreativen Köpfe und teilweise exzentrischen Charaktere, die hinter den Gerichten stecken, vor.
Genre:Kochen, Reise, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
