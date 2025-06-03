Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 4vom 03.06.2025
21 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Noah Cappe reist nach Kalifornien, um das Winter Fest OC zu besuchen. Hier warten neben einem außergewöhnlichen Süßkartoffelgericht auch ein sonderbares Dessert auf den Gourmet: eine gefrorene Banane am Stiel. In Arizona kostet Noah Jerk Fish Tacos und erfährt außerdem, dass Cornflakes und Burger eine gute Kombi abgeben.

