Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Das rotäugige Monster

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Durch einen Sturz verwandelt sich eine Kroko-Dame in ein Monsterkrokodil. Das bringt Hartacker auf eine Idee: Er will einen Vorfall provozieren, bei dem dieses Monsterkrokodil einen Touristen angreift.

