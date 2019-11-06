Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Schluckauf

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 21: Schluckauf

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kelly hat einen furchtbaren Schluckauf, der einfach nicht enden will. Billy fällt ein, dass ein ordentlicher Schreck ein geeignetes Gegenmittel ist. Indessen arbeitet Hartacker an einer Hochleistungswasserpumpe.

