Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 21: Schluckauf
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kelly hat einen furchtbaren Schluckauf, der einfach nicht enden will. Billy fällt ein, dass ein ordentlicher Schreck ein geeignetes Gegenmittel ist. Indessen arbeitet Hartacker an einer Hochleistungswasserpumpe.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment